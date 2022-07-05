Профилактика поможет сохранить здоровье

Фото предоставлено Инвитро

Большинство людей обращаются к врачу уже после появления жалоб. Регулярные профилактические обследования позволят выявить возможные скрытые патологии еще до возникновения симптомов, а значит сохранить здоровье и качество жизни.

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Многие игнорируют незначительное симптомы и обращаются за медицинской помощью, только когда в работе организма уже есть серьезные нарушения. Чтобы сохранить здоровье, необходимы профилактические обследования. Они позволяют выявлять и контролировать возможные заболевания на ранних этапах.

Врачи в медицинских офисах «Инвитро» имеют большой опыт работы в области профилактики, диагностики и лечения широкого спектра заболеваний. Что сделает врач:

соберет точный анамнез при осмотре;

не завершит прием, пока не ответит на все вопросы;

назначит только необходимое лечение и анализы.

Медицинская компания «Инвитро» предлагает более 3 000 видов лабораторных анализов без записи и длительного ожидания результатов. Одноразовые вакуумные системы для взятия биоматериала делают процедуру быстрой и безопасной, а маркировка пробирок индивидуальными штрих-кодами исключает возможность перепутать образцы. Перед отправкой пациенту результаты проходят двойное подтверждение – медицинское и технологическое. Благодаря продуманной логистике и современному оборудованию, результаты многих исследований готовы в течение суток после дня взятия биоматериала.*Как получить скидку 500 ?

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Фото предоставлено Инвитро

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.

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Об «Инвитро»

«Инвитро» – одна из ведущих частных медицинских групп компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, основана в 1995 году. Международный уровень качества, исключительный сервис и высокотехнологичные инновационные решения – основные преимущества, а забота о здоровье пациентов – главный приоритет работы «Инвитро». Компания располагает одной из крупнейших в Восточной Европе сетей медицинских офисов (более 1 700) в 5 странах и 7-ю самыми современными лабораторными комплексами, которые каждый день выполняют более 1 000 000 исследований. Компания имеет собственное подразделение, проводящее все фазы клинических исследований по любым направлениям, включая исследования медицинских препаратов и изделий in vitro по стандартам OEAS. В группу компаний «Инвитро» входят диагностические центры, собственные медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая лабораторные услуги в ветеринарии. Основатели «Инвитро» — инвесторы российской лаборатории инновационных биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.