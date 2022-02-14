Какие фильмы посмотреть югорчанам 14 февраля

День всех влюбленных традиционно ассоциируется с романтической сказкой и душевной атмосферой: это день свиданий, ярких открыток в социальных сетях и мессенджерах и встреч с друзьями. Онлайн-кинотеатр KION предлагает освободить этот праздничный вечер для просмотра интересной и подходящей для вас кинокартины. Мы предлагаем ознакомиться с необычной подборкой фильмов ко Дню святого Валентина, даже несмотря на статус, в котором вы его встречаете: вдвоем или в одиночестве, находясь в активном поиске или вообще не отмечаете этот праздник.

Для тех, кто отмечает вдвоем

«500 дней лета» (2009, реж. Марк Уэбб)

Примерная романтическая комедия об обманутых ожиданиях. Том Хэнсон (Джозеф Гордон-Левитт) выучился на архитектора, но зарабатывает, придумывая слоганы для открыток. В его офисе появляется новая помощница босса Саммер (Зоя Дешанель), Том с ней знакомится и сразу обнаруживает общие интересы. Их отношения быстро развиваются, герой рассчитывает на совместное будущее, но девушка предупреждает, что ее не интересует ничего серьезного — она не верит в любовь.

«История любви» (1970, реж. Артур Хиллер)

История любви (1970)

Корни всех молодежных мелодрам идут из классической «Истории любви», повторяющей трагические мотивы пьес Шекспира. Оба учатся прилежно в Гарварде, сын богачей Оливер Барретт IV (Райан О’Нил) на досуге играет в хоккей, а дочь простых работников-иммигрантов Дженни Каваллери (Эли Макгроу) увлечена музыкой. Они влюбляются, не получают одобрения брака от родителей и решают жить по своим правилам, забывая, что жизнь диктует свои законы.

«(Не)идеальные парочки» (2021, реж. Паоло Костелла)

Неидеальная парочка (2021)

В центре внимания четыре супружеские пары, которые когда-то совместно обвенчались в церкви. Герои строили семью, радовались жизни, преодолевали тяготы и невзгоды. Но совершенно внезапно в их мир вторгся бюрократический казус. Стало известно, что священник, который когда-то обвенчал не один десяток пар… на самом деле не тот, за кого себя выдает. Чтобы повторно провести свадебную церемонию, новый священник (на этот раз настоящий) объявляет месяц «проверки чувств». У семейных пар, ставших жертвами мошенника и бюрократической системы, есть один месяц, чтобы принять решение, действительно ли они хотят восстановить истинный брак.

Для тех, кто одинок

«Холодный расчет» (2021, реж. Пол Шредер)

Холодный расчет (2021)

Драма о покалеченном мужчине, который встречает нужную женщину, типична, но это не делает ее плохой. Сценарист лучших фильмов Мартина Скорсезе Шредер выбирает в качестве героя профессионального игрока в покер Уильяма Телла (Оскар Айзек). Его не интересуют деньги или азарт, мужчина прожигает время, спокойно считая карты. Но с ним знакомится Ла Линда (Тиффани Хаддиш), предлагает участие в соревнованиях и поддержку от спонсоров — Телл соглашается, потому что хочет позаботиться о парне Керке (Тай Шеридан), напоминающем ему об ужасном прошлом.

«Человеческий голос» (2020, реж. Педро Альмодовар)

Человеческий голос (2020)

Из всех картин испанца Альмодовара, эта наиболее аскетична. Безымянная женщина (Тильда Суинтон) ходит по идеальным комнатам разноцветной квартиры и общается с бывшим возлюбленным по телефону, вспоминает историю их отношений. Талант автора во множестве деталей, передающих чувства героини: его собранные чемоданы, лежащий на постели мужской костюм и осколки разбитого бокала.

Для тех, кто в активном поиске

«Как разговаривать с девушками на вечеринках» (2017, реж. Джон Кэмерон Митчелл)

Как разговаривать с девушками на вечеринках (2017)

Не обманитесь сладким названием, Джон Кэмерон Митчелл обожает протестную эстетику панка. 1978 год, Лондон, Энн (Алекс Шарп) вместе с двумя друзьями после концерта находит очень странный дом, где живут человекоподобные инопланетяне. Там парень встречает Зан (Эль Фаннинг), между ними пробегает искра, и девушка сбегает, чтобы сполна насладиться 48 часами свободы.

«Нимфоманка» (2013, реж. Ларс фон Триер)

Нимфоманка (2013)

Фильм скандального датчанина Триера — это глубокое изучение одиночества. Он исследует человеческую сексуальность, нимфоманка Джо (Стейси Мартин и Шарлотта Генсбур) оказывается его подопытной. Она пытается заполнить внутреннюю пустоту любовью и различными фетишами, воюя с друзьями, обществом и даже собой.

Для тех, кто не отмечает, но любит хорошее кино

«Черный, черный человек» (2019, реж. Адильхан Ержанов)

Черный, черный человек (2019)

Имя Адильхана Ержанова знают фанаты фестивального кино, он редкий автор, выпускающий по отличному фильму раз в год. Его «Черный, черный человек» — это «Драйв» (2011) Николаса Виндинга Рефна в казахстанских реалиях. Следователю из далекой деревни Бекзату (Данияр Алшинов) надо тихо прикрыть очередное убийство ребенка, повесив дело на мужчину с особенностями развития Пукуара (Теоман Хос). Но из города приезжает журналистка с высокими принципами Ариана (Динара Бактыбаева), которая хочет добиться справедливости.

«Спенсер» (2021, реж. Пабло Ларраин)

Спенсер (2021)

Все счастливые семьи счастливы одинаково, а все браки представителей высшего класса разлагаются похожим образом. Отношения принцессы Дианы (Кристен Стюарт) и принца Чарльза (Джек Фартинг) — идеальный пример, когда между партнерами уже нет ничего общего, но им лицемерно приходится притворяться влюбленными под надзором общества и близких. За роль принцессы Дианы Кристен Стюарт получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.