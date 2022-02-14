Руководитель муниципального предприятия в Пыть-Яхе задолжал работникам 500 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело против руководителя городского муниципального предприятия. Он подозревается в полной невыплате больше двух месяцев зарплаты.

По информации следственных органов, подозреваемый, занимая должность руководителем муниципального предприятия, желая представить себя грамотным, эффективным руководителем перед контрагентами решился на преступление. С октября по декабрь 2021 года он не выплачивал зарплату и другие, установленные законом, выплаты шестерым работникам, а имеющиеся деньги он потратил на хозяйственные нужды организации, в том числе взаиморасчеты по договорам. Задолженность перед работниками составила около 500 тысяч рублей.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, принимаются меры к обеспечению возмещения потерпевшим задолженности. Расследование продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.