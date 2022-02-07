«Вся синяя, запуганная, язык и рот покрыт коркой»: в Сургуте 93-летнего ветерана выписали из больницы в ужасном состоянии

Коллаж: Мария Толстихина Фото: паблик "Сургут" во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

Вопиющий случай произошел на днях в Сургуте: 93-летнюю женщину, ветерана и труженика тыла, привезли из больницы домой полураздетой, запуганной и обезвоженной. Об инциденте сообщила внучка пострадавшей в социальных сетях, подкрепив свои жалобы говорящей фотографией.

Фото: паблик "Сургут" во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

- Здравствуйте. Моей бабушке 93 года. Она является ветераном, тружеником тыла. 23.01.22. её увезли в инфекционное отделение 2 г. Сургута с ковидом. Дальше её переводили с одного отделение в другое. Позже её положили в реанимацию. Спустя несколько дней она вернулась в палату. Сегодня 05.02.22 нам позвонили и сказали, чтобы мы забирали её, хотя тест на ковид до сих пор положителен. Мы ответили, что к вечеру сможем забрать. Тут же они нашли ГАЗель и отправили её к нам, - сообщает внучка.

По приезде пожилой женщины домой родственники пришли в ужас: сургутянка была почти полностью раздета, личных вещей у нее при себе не было, как и не было золотой цепочки и крестика. Женщина постоянно просила пить, от сухости её рот покрылся коркой.

- Когда они приехали, у меня был ШОК. Бабушка была раздета. Её вещей нет. Подняли домой, я увидела ужас. Вся синяя, запуганная, язык и рот покрыт коркой (постоянно просит пить), цепочки с крестиком нет, выписки нет, - призналась внучка.

Единственное, что медицинские работники вручили родственникам больной, это лист с рекомендациями по здоровью. Семья намерена привлечь к проблеме максимальное внимание, «чтобы пресечь халатное отношение персонала инфекционного отделение 2 г. Сургута».

- По изложенным в посте фактам администрацией Сургутской окружной клинической больницы инициирован внутренний контроль качества и безопасности медицинской помощи, оказываемой в учреждении пациентке, а также служебная проверка. О результатах проверки автор поста будет дополнительно уведомлен медицинской организацией, - отреагировали в Департаменте здравоохранения Югры.

Местные жители очень остро отреагировали на инцидент. Многие из них задаются вопросом, почему пациентку выписали раньше времени и с положительным результатом теста на ковид, не говоря уже о состоянии в целом.

- Почему у «медицины» в основном такое отношение к пациентам!? Вы спасаете жизни, но чем дальше, тем больше вы способствуете уйти из жизни!!! Домой приходите хорошо себя чувствуете? Или «совесть» и «человечность» - это чуждо??? Слов нет одни эмоции, в больницах сейчас больше плохого чем помощи и хорошего- это факт. В старости если вас такая же участь постигнет не спрашивайте себя почему так.... Бабушке (она же чья то - дочь-мама-бабушка и вы на ее месте тоже со временем будите (с сохранением орфографии, прим. ред), - высказалась Алина Ибрагимова в комментариях.

- А также будьте добры выяснить, почему пациентка была выдворена из мед.учреждения и доставлена к месту проживания. Почему не дождались родственников. Что за острая необходимость возникла, - поддержал Макс Аржиловский.

В Югре продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С 6 февраля 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре вступили в силу новые правила лечения больных коронавирусом пациентов.

Так, зараженным коронавирусом югорчанам закроют больничный или выпишут из стационара без отрицательного результата ПЦР-теста. Это при условии, что больной в течение семи дней получал необходимое лечение. Кроме того, изоляция для тех, кто контактировал с зараженными отменяется. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте сообщает директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.