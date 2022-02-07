В Сургуте мужчина ударил ножом двух сотрудников УФМС, сделавших ему замечание из-за громкого разговора по телефону

Злоумышленник хотел скрыться на территории Тюменской области

В сургутском отделе УФМС произошел жуткий инцидент: мужчина, приехавший в подразделение по своим делам, ранил двух сотрудников, помогающих приезжим заполнять документы для сдачи экзамена на знание русского языка.

Причиной конфликта стало обычное замечание, сделанное мужчине. Специалисты попросили его чуть тише разговаривать по телефону, на что посетитель ответил странной агрессией. Решив, что «обидчиков» стоит наказать, он выхватил нож и ранил работников. Их экстренно доставили в городскую больницу.

- Задержанный пришел по делам в отдел УФМС. На месте у него возник конфликт с сотрудниками офиса, в ходе которого он причинил двум гражданам ножевые ранения и скрылся с места происшествия, - прокомментировали случившее в пресс-службе УМВД России по г. Сургуту.

Осознав, что натворил, мужчина поспешил скрыться. Однако сбежать злоумышленнику не удалось, его задержали на территории Тюменской области, а затем доставили в сургутский изолятор. Сейчас он обвиняется по ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».