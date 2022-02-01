Стало известно о состоянии пострадавших при выбросе газа на месторождении в ХМАО

Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение городской клинической больницы Сургута Фото: Архив "КП"

Стало известно о состоянии пострадавших при выбросе газа на нефтяном месторождении в Сургутском районе ХМАО-Югры. Напомним, сегодня утром там пострадали четыре человека от взрыва газа. Пострадавшие - вахтовые рабочие из Башкирии и Республики Марий Эл. Возгорание произошло в момент, когда они спускали перфоратор в скважину. Из-за выброса газовоздушной смеси пламенем был охвачен подъемный механизм для ремонта скважин.

- Четверо пострадавших госпитализированы в ожоговый центр Сургута. Состояние средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объёме, - пояснили в пресс-службе Департамента здравоохранения ХМАО-Югры.

Предварительно установлено, что нефтяники получили ожоги первой и второй степени. Все они находятся в сознании, тяжелых нет. Их жизни ничего не угрожает. Врачи Ожогового центра Сургута, где в данный момент проходят лечение рабочие, оказывают всю необходимую помощь.

Пожар на месторождении уже ликвидирован. Инцидент разбирает прокуратура.

- По данному факту организована проверка, в ходе которой будет обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации. Также будет проверено соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дана должная правовая оценка всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц, — заключили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Ранее «Комсомолка» писала о крупном пожаре на Приобском месторождении. МЧС даже показало шокирующие видеокадры с места происшествия, которое произошло в 2019 году. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.