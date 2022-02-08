Количество госпитализированных пациентов в Нижневартовске достигает 40 человек в сутки Фото: "Официальный Нижневартовск"

Количество госпитализированных пациентов в Нижневартовске достигает 40 человек в сутки. Об этом на заседании оперштаба сообщил главврач окружной больницы Алексей Сатинов.

По его словам, сейчас из 330 коек в госпитале занято 207. За сутки поступили 26 пациентов. Сейчас больше заболевают дети, так в госпитале находится 21 ребенок. Заболевание у них протекает в легкой форме, в реанимации детей нет.

- Хочу отметить, что за прошедшую неделю у нас были высокие показатели госпитализации, доходило до 40 человек в сутки. Ситуация напряженная, но стабильная, – сообщил Алексей Сатинов.

Главврача детской поликлиники Татьяны Загинайко отметила, что у педиатров сейчас тоже напряженный период работы, но при этом врачи наблюдают стабилизацию ситуации. Количество детей, находящихся под наблюдением, в связи с тем, что были в контакте с заболевшими COVID-19, за последнюю неделю снизилось на 6%.

- Всего мы сейчас наблюдаем 3083 ребенка. 763 человека имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. Действительно, заболевание протекает у них в легкой форме. Мы продолжаем предварительную запись на вакцинацию детского населения от COVID-19. Для этого родители могут обратиться по телефону 45-12-38 с 8 до 17 часов. Поступление вакцины ожидаем в ближайшие 10 дней, – рассказала Татьяна Загинайко.