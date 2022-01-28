Сургутские медики пришили руку к животу пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Сургутскую травмбольницу поступил 35-летний пациент, который получил тяжелейшие ожоги левой кисти, спасая друга из загоревшегося автомобиля. После глубоких ран кожа и ткани окончательно не восстановились, а местами остались оголёнными кости. Из-за этого функции руки стали ограничены, врачи решили провести мужчине целый набор техник по замещению образовавшихся дефектов собственными тканями пациента.

- Конкретно в этом случае на поврежденный участок пересаживают донорский лоскут с передней стенки брюшной полости. Сейчас лоскут одновременно и уже часть руки, и еще часть живота. Пациенту придётся провести 3-4 недели с пришитой к донорскому участку кистью. Это необходимо для того, чтобы пересаженная ткань прижилась на новом месте и не погибла прежде, чем в кисти сформируется питающее её новое кровообращение - рассказали в БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница".

Дальше хирурги разделят приросший лоскут так, чтобы он повторял анатомическую форму пальцев. Специалисты травмбольницы владеют многими техниками, позволяющими максимально восстанавливать самые разные повреждённые участки – после травм, ожогов, отморожений, пролежней. В данном случае пациенту выполнена пластика лоскутом на питающей ножке.