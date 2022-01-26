Югру на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине представят четыре спортсмена. Кто они?

Фото: Центр спортивной подготовки ХМАО-Югры

До XXIV Олимпийских зимних игр – 2022 в Пекине осталась ровно неделя (они пройдут с 4 по по 20 февраля 2022 года). Хотя ситуация с ковидом остается напряженной во всем мире («корону» уже подхватили некоторые спортсмены), отменять главное спортивное событие зимы никто не собирается. «Комсомольская правда» уже публиковала материал о четырех спортсменах, которые представят Тюменскую область на Олимпиаде, пришла очередь рассказать, кто представит Югру. Их тоже четверо.

Биатлон

В биатлоне Югру представит 25-летняя спортсменка, уроженка Москвы, мастер спорта России Кристина Резцова (на днях у неё случился конфликт с соперницей). Сама Резцова «не хочет ничего загадывать» и думать о будущих результатах, ведь «Олимпиада всегда непредсказуема».

Кристина Резцова. Фото: Центр спортивной подготовки ХМАО-Югры

- Я уверена, что буду конкурентноспособна. Готовиться буду вместе с командой в Пекине. Уже через день после Кубка Мира по биатлону в Антхольце мы летим в Москву, и оттуда сразу в Пекин, - приводит слова Резцовой Центр спортивной подготовки сборных команд Югры.

Лыжные гонки

29-летний уроженец поселка Междуреченский ХМАО-Югры, заслуженный мастер спорта России Сергей Устюгов готовится покорить лыжню на Олимпиаде – 2022. Спортсмен давно доказал, что для него нет ничего невозможного. Устюгов – двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски 2016/2017», трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

Сергей Устюгов. Фото: Центр спортивной подготовки ХМАО-Югры

Сноуборд

Брат и сестра, 26-летняя Наталья Соболева и 32-летний Андрей Соболев защитят честь Югры в таком виде спорта как сноуборд.

Андрей и Наталья Соболевы. Фото: Центр спортивной подготовки ХМАО-Югры

Наташа – мастер спорта России международного класса, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, многократный призёр этапов Кубка Мира. Она выступает и за сборную ХМАО-Югры, и за Кемеровскую область (ведь она уроженка города Таштагол Кемеровской области). Буквально сегодня она завоевала серебряную медаль на чемпионате России по сноуборду, и следующий её шаг – «порвать» Олимпиаду.

Наталья Соболева. Фото: Центр спортивной подготовки ХМАО-Югры

Андрей, заслуженный мастер спорта России, выступает только за ХМАО-Югру. Выступления на всероссийских соревнованиях он начал в 2005 году, а через два года дебютировал на этапах кубка мира и Европы. Он участвовал в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и в Олимпийских играх в Пхенчхане, победил в общем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах (2018/2019), получил малый Хрустальный глобус в параллельном гигантском слаломе (2015/2016).

Андрей Соболев. Фото: Центр спортивной подготовки ХМАО-Югры

Желаем нашим ребятам достойно представить Югру на Олимпиаде – 2022 в Пекине!

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что российские олимпийцы готовятся к вылету в Пекин. Первыми от России в Пекин отправились биатлонисты, конькобежцы, шорт-трекисты и хоккеистки. Также стали известны воинские звания отправляющихся в Пекин российских олимпийцев. Сергей Устюгов и Семен Елистратов получили звания капитанов, а Вероника Степанова стала младшим сержантом.