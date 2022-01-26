В школы Нижневартовска снова поступили сообщения о минировании

В Нижневартовске проверяют школы из-за писем о минировании Фото: 2gis.ru

В Нижневартовске на электронки нескольких городских школ снова поступили сообщения о возможном минировании. Информацию об этом опубликовали в официальный паблике администрации Нижневартовска.

- По информации аппарата Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня, 26 января на адреса электронной почты ряда городских школ поступили сообщения о возможном минировании. Сотрудниками правоохранительных органов незамедлительно были проведены оперативные мероприятия - говорится в сообщении.

При этом детей эвакуировать не пришлось. С 25 января все школы города переведены на дистанционное обучение из-за роста заболевших коронавирусом. Обследование части образовательных учреждений уже завершено, сообщения о минировании не подтвердились. На остальных объектах еще работают кинологи.

Напомним, что это уже не первый случай, пару недель назад в пяти школах Нижневартовска эвакуировали учеников из-за подобных сообщений. А еще 17 января поступило новое сообщение об очередном минировании средней школы №15, в этот день детей также пришлось эвакуировать. А в декабре аналогичная ситуация произошла в Нефтеюганске - эвакуировали несколько школ из-за сообщения о минировании, размещенном в мессенджере.

Кстати, в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Но похоже, тех кто отправил эти сообщения не пугает сумма штрафа за ложный звонок, которая увеличилась с двухсот до семисот тысяч рублей. И даже не останавливает уголовная ответственность - лишение свободы на срок до пяти лет.