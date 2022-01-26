Коронавирус в Югре. Последние новости на 26 января 2022 года: 60 процентов работников перейдут на удаленку

Коронавирус в Югре. Последние новости на 26 января 2022 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 26 января 2022 года. За последние дни в округе регистрируется большой рост числа заболевших коронавирусом югорчан. По последним данным в ХМАО зафиксировано 104 622 случая коронавируса, за минувшие сутки подтверждено 1 102 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев за день выявлено в Сургуте – 428; Нижневартовске – 195; Ханты-Мансийске – 90 и Нефтеюганске – 79.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 391 случай, 18-29 лет – 126 случаев, 30-49 лет – 377 случаев, 50-64 лет – 153, старше 65 лет – 55. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 1075 случаев, источник инфекции устанавливается в 9 случаях, 18 случаев завозных. Среди детей выявлен 391 случай COVID-19.

Состояние 52 пациентов по-прежнему тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 142 человека. За сутки выписались по выздоровлению 98 человек, за весь период пандемии вылечились 93 979 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 67 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 837 человек. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 26 404 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 241 109 случаев коронавируса. Умерли 327 448 человек, выздоровели 10 071 740 человек.

В Югре из-за увеличения заболевших коронавирусом ужесточили карантин. Антиковидные ограничения продлены до 28 февраля. Кроме того, с 25 января по 8 февраля в некоторых муниципалитетах все образовательные организации, кроме детских садов, перешли на дистанционную форму обучения. Работодателям Югры необходимо перевести не менее 60 % сотрудников на дистанционку.

Некоторые поселения Сургутского района могут закрыть для въезда и выезда. Это также связано с эпидемиологической ситуацией, причем больше всего заболевших сейчас наблюдается в Федоровском и Лянторе.

Все школы Сургута переходят на дистанционный формат обучения. В течение двух недель учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования будут учиться дистанционно.

Для лечения югорчан с коронавирусом выделены дополнительные денежные средства. Их потратят на препараты, относящихся к группе искусственных моноклональных антител.

Кроме того, в Югру поступила первая вакцина от коронавируса для подростков.

В первой партии 1 200 доз. Нижневартовская городская детская поликлиника уже готовится к предстоящей вакцинации подростков от COVID-19.