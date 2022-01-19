Коронавирус в Югре. Последние новости на 19 января 2022 года: состояние 48 пациентов тяжелое

Коронавирус в Югре. Последние новости на 19 января 2022 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 19 января 2022 года. По информации оперативного штаба Югры, в округе подтверждено 98 740 случаев коронавируса, за минувшие сутки зафиксировано 217 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Больше всего случаев за день в Нижневартовске – 57, Сургуте – 33, Ханты-Мансийске – 25 и Нефтеюганске – 21.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 48 пациентов тяжелое, 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от ковида умерли еще 6 человек. За весь период от COVID-19 умерли 2 103 человека. За сутки выписались по выздоровлению 101 человек, за весь период пандемии вылечились 93 314 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 31 252 новых случая коронавируса в 85 регионах, за день умерли 688 человек и выздоровели 24 564 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 10 865 512 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 322 678 летальных исходов, выздоровели 9 902 935 человек.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 25 случаев, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 77 случаев, 50-64 лет – 63, старше 65 лет –26. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 192 случая, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 23 случая завозных. Среди детей выявлено 25 случаев COVID-19.

В Сургуте полный курс вакцинации от коронавируса прошли 213 тысяч человек. Больше 43 тысяч ревакцинировались. Кроме того, около 227 тысяч поставили один компонент вакцины против коронавируса, что составляет 96% от плана, утвержденного приказом Департамента здравоохранения Югры.

В Нижневартовске задержали восемь человек, которые продавали поддельные ковид-сертификаты. За фальшивые QR-коды заплатили 14 жителей города.