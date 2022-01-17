В Нижневартовске вновь эвакуировали школу №15 после сообщения о минировании Фото: Школа №15 г. Нижневартовск

По информации аппарата Антитеррористической комиссии Нижневартовска, сегодня, 17 января поступило новое сообщение об очередном минировании средней школы №15. Сообщение о минировании поступило на электронную почту учебного учреждения. Учеников и педагогический коллектив эвакуировали, на месте работают кинологи и полицейские.

Напомним, на прошлой неделе подобные звонки уже поступали в школы Нижневартовска и в школу №15 в том числе. Тогда, после проверки сотрудники правоохранительных органов не подтвердили информацию о минировании.

Отметим, что в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.

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