В Сургуте задержан педофил, который приставал к 10-летней девочке Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте задержан мужчина, который приставал к 10-летней девочке.

Преступление произошел вечером 10 января 2022 года на улице Университетская. Как сообщают следственные органы, 50-летний местный житель пытался совершить действия сексуального характера с 10-летней девочкой. К счастью, мимо проходившая женщина заметила это и увела ребенка в подъезд ближайшего дома.

Как выяснилось, задержанный уже был ранее судим «за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности» и вышел из мест заключения около года назад.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Вышеуказанный мужчина задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключение под стражей - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.