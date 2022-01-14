В Югре будут судить деда, внук которого выстрелил себе в глаз в Нижневартовской больнице

Фото: Нижневартовская окружная клиническая больница

В Югре завершено расследование уголовного дела против 66-летнего жителя Сургутского района, который обвиняется в "небрежном хранении огнестрельного оружия".

Напомним, трагическая ситуация произошла 22 октября 2021 года. В этот день дедушка, приехал забрать своего 10-летнего внука из стационара Нижневартовской окружной клинической больницы. Ребенок проходил курс химиотерапии, у него диагностирована саркома головного мозга, а еще у мальчика синдром Дауна. В палате, мужчина оставил сумку, в которых был бесствольный травматический пистолет. Мальчик взял заряженное оружие и, повернув его в сторону своего лица, выстрелил, получив пулевое ранение в области правого глаза. Хирурги спасли ему жизнь, но глаза он все же лишился.

Фото: паблик "Типичный Ханты-Мансийск"

- Обвиняемый вину признал и раскаялся. Кроме того, следователями собраны и иные доказательства его виновности, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

После случившегося, дедушка мальчика, пытался покончить с собой. Он самостоятельно занимается воспитанием внука. Известно, что мать ребенка давно живет в Нефтеюганске, бросив сына на родителей и мужа-наркомана.

После утверждения обвинительного заключения против деда, уголовное дело направлено в Нижневартовкий городской суд. Прокуратура проверила больницу, в которой произошел инцидент.

- По факту произошедшего прокуратура провела проверку в Нижневартовской окружной клинической детской больнице, в ходе которой выявлены нарушения, в том числе касающиеся порядка оказания медицинских услуг. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты организационные меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности - прокомментировали в ведомстве.