Коронавирус в Югре. Последние новости на 14 января 2022 года: 63 пациента - в тяжелом состоянии

Коронавирус в Югре. Последние новости на 14 января 2022 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 14 января 2022 года. За прошедшие сутки в Югре зафиксировано 164 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Сургуте – 35 и Нижневартовске – 23.

Состояние 63 пациентов по-прежнему тяжелое, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса умерли 5 человек. За весь период от COVID-19 умерли 2 075 человек. За сутки выписались 271 человек, за весь период пандемии от коронавируса вылечились 92 449 югорчан.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 19 случаев, 18-29 лет – 24 случаев, 30-49 лет – 67 случая, 50-64 лет – 36, старше 65 лет – 18. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 150 случаев, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 13 случаев завозных. Среди детей выявлено 19 случаев COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 21 155 новых случаев коронавируса в 85 регионах, причем 14% из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 740 летальных исходов и выздоровели 25 984 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 10 723 305 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 319 172 человека, выздоровели 9 784 348 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В Сургутском районе всего 6 процентов пациентов, переболевших ковидом прошли полную диспансеризацию. Углублённая диспансеризация показана 3 200 жителям, перенёсшим коронавирус.

В Нижневартовске от коронавируса привит 150-тысячный житель города. Осталось привить еще 28 тысяч человек.

В Сургутском районе организовали акцию «Бонус за здоровье». За первичную вакцинацию от ковида жители могут поучаствовать в розыгрыше и выиграть ценные призы.

Белоярский, Кондинский, Октябрьский, Ханты-Мансийский районы и Сургут - лидеры по вакцинации от COVID. Число средне- и тяжелобольных пациентов сократилось на 8 процентов.