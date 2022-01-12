Коронавирус в Югре. Последние новости на 12 января 2022 года: состояние 54 пациентов по-прежнему тяжелое

Коронавирус в Югре. Последние новости на 12 января 2022 года Фото: "Официальный Нижневартовск"

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 12 января 2022 года. В Югре продолжают подтверждаться новые случаи коронавируса. За сутки зафиксировано 143 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. Больше всего случаев зарегистрировано в Нижневартовске – 38, Сургуте – 26 и Нефтеюганске – 16.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 13 случаев, 18-29 лет – 17 случаев, 30-49 лет – 52 случая, 50-64 лет – 45, старше 65 лет – 16. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 135 случаев, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 7 случаев завозных. Среди детей выявлено 13 случаев COVID-19.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 54 пациентов по-прежнему тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период от COVID-19 умерли 2 063 человека. За сутки вылечились 319 человек, за весь период пандемии выписались 91 898 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 783 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 216 человек. Всего в России выявлено 10 684 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 317 687 летальных исходов, выздоровели 9 732 018 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В Советском районе прошёл очередной рейд по торговым предприятиям. Специальная комиссия проконтролировала соблюдение масочного режима жителями Советского. По официальным данным регионального Роспотребнадзора на территории Югры регистрируются новые случаи заболевания, при этом в Советском районе уменьшения числа заболевших не происходит.

В МФЦ Нижневартовска возобновил работу мобильный пункт вакцинации против COVID-19. В городе есть все виды вакцин в достаточном количестве.

В Югре состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба, в регионе планируют провести срочную диспансеризацию из-за риска распространения "омикрона".

С начала нового года в Сургуте от коронавируса вакцинировались 842 человека. Всего в муниципалитете вакцинировались 84,9% от плана.