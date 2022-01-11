По делу о смерти восьми человек от паленой водки в Югре задержали сына владельца магазина и продавца. Фото - пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

В Ханты-Мансийском автономном округе местные оперативники и полицейские из Тюмени задержали подозреваемого в незаконной продаже паленой водки в поселке Кондинское, от которой с 8 по 9 января 2022 года скончались сразу восемь человек. По информации на сегодняшний день, еще несколько пострадавших, купивших спиртное в сельском магазине, госпитализированы.

Фото - пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

– Лицензии на продажу спиртосодержащей продукции у владельца торговой точки нет. В настоящее время он находится на территории другого региона России. Работой магазина руководил его сын. Молодой человек задержан, – сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Югра" в пресс-службе управления МВД по ХМАО – Югре.

В ведомстве добавили, что сотрудники изъяли документацию, которая отражает финансово-хозяйственную деятельность, а также канистры с неизвестной жидкостью с характерным запахом спирта. Их направили на экспертизу. На исследование поступили и пол-литровые бутылки, которые потерпевшие ранее приобрели.

Также стало известно, что задержана и продавец торговой точки, которая продала сельчанам алкоголь. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Фото - пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

– Полицейские нашли жителя Тюмени, который продал партию опасного для жизни и здоровья потребителей алкоголя сыну владельца магазина. В настоящее время он также задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – дополнили в управлении.

Югорские следователи возбудили уголовное дело. В регион направили спецгруппу под руководством начальника местного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного со смертью девяти человек из-за употребления некачественного алкоголя.

О трагедии стало известно 8 января. Тогда же за сбыт «паленой» водки задержали группу из четырех человек. Сейчас они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). За это каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы.

По последним данным, задержано 11 человек. Сегодня, 11 января, в Центральном районном суже Тюмени решат о мере пресечения для них.

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