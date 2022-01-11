Коронавирус в Югре. Последние новости на 11 января 2022 года: 54 пациента в тяжелом состоянии

Коронавирус в Югре. Последние новости на 11 января 2022 Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Каждый день в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за сутки зафиксировано 144 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах, больше всего: в Нижневартовске – 32, Сургуте – 28 и Ханты-Мансийске – 15. Состояние 54 пациентов по-прежнему тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 6 человек. За весь период от COVID-19 умерли 2 058 человек. За сутки выписались 247 человек, за весь период пандемии вылечились 91 579 югорчан.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 17 случаев, 18-29 лет – 18 случаев, 30-49 лет – 63 случая, 50-64 лет – 32, старше 65 лет – 14. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 137 случаев, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 5 случаев завозных. Среди детей выявлено17 случаев COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 15 830 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксирован 741 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 19 890 человек. Всего в России зафиксировано 10 666 679 случаев коронавируса, за весь период умерли 316 904 человека, выздоровели 9 706 802 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Несмотря на новогодние праздники в регионе продолжалась вакцинация от коронавируса, так в Сургутском районе уже привились больше 60 тысяч человек, причем высокий процент вакцинации наблюдается среди населения в возрасте старше 60 лет.

По последним данным, в ХМАО вакцинацию первым компонентом прошли 938 251 человек, полную вакцинацию завершили 894 328 человек. Коллективный иммунитет составляет 58,45%.