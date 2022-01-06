Так много еще не крали. В Лянторе мошенники под Новый год выманили у двух братьев рекордную сумму

В Лянторе мошенники под Новый год выманили у двух братьев рекордную сумму. Фото: Ольга Крыльцова

В преддверии Нового года в отдел полиции по Сургутскому району поступило сообщение о факте дистанционного мошенничества на рекордную сумму в 10 миллионов 200 тысяч рублей. Жертвами злоумышленников стали два брата.

Так, 33-летний житель Лянтора в Instagram увидел рекламу с предложением воспользоваться услугами брокера и инвестировать деньги для торгов на бирже. Заявитель перешел по указанной в рекламе ссылке и оформил заявку на обратный звонок, указав свой личный абонентский номер. На следующий день ему позвонил мужчина и сообщил, что является сотрудником одного из банков и для более удобного общения предложил перейти в «WhatsApp».

– Лянторцу рассказали плюсы торгов на бирже и предложили опробовать небольшие торги, на минимальные суммы, а также зарегистрироваться на сайте «esk-tx.com» и открыть электронные кошельки различных платежных систем, в том числе для обмена электронными валютами. После торгов на бирже с минимальными с суммами брокер предложил перейти к более крупным ставкам, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Спустя некоторое время с заявителем связался неизвестный, который представился старшим менеджером и сообщил, что настало подходящее время для выгодных биржевых сделок по купли-продажи металла платиновой группы. Минимальная сумма вложения – 2 миллиона рублей. Он дал время подумать потерпевшему.

Через два дня воодушевленный крупным заработком мужчина попросил указанную выше сумму в долг у своего родственника. Как только он получил деньги, мужчина сообщил об этом менеджеру, с которым ранее общался. Ему вновь позвонили и предложили купить ценное ископаемое. Для этого необходимо было быть постоянно на связи через приложение видеоконференции и под указания брокера совершать манипуляции на сайте esk-tx.com. В результате сделок потерпевшему было выплачено 100 тысяч рублей. После этого он рассказал о своем успехе в торгах родственнику.

44-летний житель Сургутского района принял предложение двоюродного брата, зарегистрировался на том же сайте и открыл счета электронных кошельков. Он стал переводить деньги через системы быстрых платежей. Для создания образа добросовестного брокера мужчине возвратили 500 долларов. Убедившись, что схема рабочая, потерпевший на протяжении месяца переводил различные суммы на счета физических лиц и электронные кошельки.

– Когда финансовые запасы жителей района были исчерпаны, лжеброкеры перестали выходить на связь. Таким образом, братья перевели мошенникам 10 миллионов 200 тысяч рублей. В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, – резюмировали в ведомстве.