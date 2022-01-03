В Сургуте сотрудники мобильного салона берут плату с посетителей, которые зашли погреться

Фото: паблик "О, Сургут!" Фото: Социальные сети

На дверях и окнах мобильных салонов в Сургуте появились объявления об оплате для тех, кто зашёл погреться. Жители обсуждают законность такой услуги в социальных сетях, говоря о неприемлемости подобной меры в условиях Севера. Фотографии с объявлениями об оплате горожане выложили в местные паблики.

Так, бизнес заключается в том, чтобы не пускать жителей в салоны связи погреться бесплатно. За 30 минут нахождения в тепле сотрудники требуют 99 рублей, однако для детей до 14-ти возможность погреться предоставляется бесплатно.

Местные жители удивлены таким нововведениям. Они возмущаются в соцсетях и просят провести проверки, ведь есть подозрение, что такие требования не совсем законны. Горожане отмечают, что, вероятно, владельцев торговой точки утомили посетители, которые праздно заходят в магазин – он располагается в остановочном павильоне.

- Дожили... А ведь когда-то, если ты шел по обочине дороги, рядом с тобой останавливалась первая проезжающая машина... Без всяких голосований и метаний по дороге... Раз идет человек при -40, значит его надо подвезти, - делится своими эмоциями сургутянка Наталья Княжева.

Также в соцсетях люди отмечают, что именно по требованию населения на остановках остались торговые точки.

- Просто они забыли, что горожане своим упорством отстояли эти ларьки! Сносить, значит, всё, и со временем установят тёплые остановки, - такое решение предлагают местные жители.

Отметим, что морозы в Сургуте иногда достигают критических отметок. Порой температура воздуха зимой поднимается до 35-40 градусов, что, естественно, вынуждает горожан заходить в тепло и отогреваться.

Не так давно «Комсомольская правда-Югра» писала о том, что в Сургуте кондуктор выгнала из автобуса мальчика, больного ДЦП. Дело в том, что ребёнок пропустил свою остановку из-за ошибки водителя, но на просьбу вернуть его обратно кондуктор не отреагировала. Более того, женщина обвинила ученика в том, что тот не стоял возле двери перед выходом на остановку.