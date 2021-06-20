В Нижневартовске загорелся родильный дом

30 детей, 33 женщины и 23 работника экстренно эвакуировали Фото: "Официальный Нижневартовск" в группе "Вконтакте"

Рано утром сегодня, 20 июня, в Нижневартовске загорелся роддом, внутри которого в это время находились беременные женщины и дети. Около 05:00 местные экстренные службы получили сообщение о возгорании и выдвинулись на место пожара. На момент прибытия была большая задымленность: горел весь первый этаж перинатального центра. Об этом сообщает администрация Нижневартовска в официальной группе «Вконтакте», ссылаясь на ОФПС-5.

К моменту прибытия служб в здании была большая задымленность Фото: "Официальный Нижневартовск" в группе "Вконтакте"

- К этому моменту работники центра провели эвакуацию женщин и детей, находящихся на лечении. Всего эвакуировано 30 детей, 23 женщины после операций, 10 беременных, 23 работника, - сообщают в местной администрации.

Причиной пожара стали документы, тлеющие на площади полтора квадратных метра в архиве. Пожарные потушили очаг возгорания, полностью открытое горение удалось ликвидировать в 05:50.

В архиве тлели документы, что и стало причиной пожара Фото: "Официальный Нижневартовск" в группе "Вконтакте"

Комнаты центра проветрили, только после этого медицинские работники и женщины с детьми вернулись в палаты. Никто не пострадал. Сейчас на месте пожара работает дознаватель. Детали произошедшего выясняются.

30 детей, 33 женщины и 23 работника экстренно эвакуировали Фото: "Официальный Нижневартовск" в группе "Вконтакте"

Ранее «Комсомольская правда» писала о пожаре в Сургуте: на Проспекте Набережный сгорела квартира. В тушении пожара участвовали 28 человек личного состава и 8 единиц техники. Подробнее здесь.