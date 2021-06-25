Коронавирус в Югре. Последние новости на 26 июня 2021 года: скончался 1 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 26 июня 2021 года. За последние дни в Югре зафиксирован рост случаев заболевания коронавирусом и за прошедшие сутки выявлено 99 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии в Югре зафиксировано 59 302 случая новой коронавирусной инфекции.

Больше всего случаев заболевания выявлено: в Сургуте – 15. За сутки на коронавирус обследованы 4 304 человека. В тяжёлом состоянии по-прежнему находятся 74 пациента, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки от ковида скончался 1 человек, с марта прошлого года умерли 807 человек с коронавирусом. За сутки выписаны по выздоровлению 75 человек, за весь период пандемии вылечились 57 513 югорчан.

Из последних новостей: в Октябрьском районе усилили контроль по соблюдению масочного режима, при этом выявлено несколько нарушений. В Ханты-Мансийске продолжается вакцинация работников от коронавируса, есть организации, где привито сто процентов сотрудников.

За последние сутки в России выявлено 20 393 новых случая коронавируса. Всего в России зафиксировано 5 409 088 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки полностью выздоровели 14 024 человека, а за весь период пандемии выздоровели 4 929 639 человек.