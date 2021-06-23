В Ханты-Мансийске стартовал прием заявок на участие в ежегодных городских конкурсах Фото: Департамент городского хозяйства

Жителей Ханты-Мансийска приглашают принять участие в ежегодных городских конкурсах на звание «Самый благоустроенный двор», «Образцовый дом», «Лучшая управляющая организация» и присвоение знака «Кедровая ветвь».

Благодаря конкурсам организации и жители города смогут помочь в благоустройстве, озеленению, улучшению качества содержания прилегающих территорий, поощрение лучших инициатив в этом направлении.

Например, конкурс «Самый благоустроенный двор» направлен на выявление самых красивых и благоустроенных территорий в индивидуальном жилом секторе, образовательных учреждениях и территорий организаций.

А управляющие организации могут принять участие в конкурсе «Лучшая управляющая организация», а так же конкурсе «Образцовый дом» в котором, помимо них, могут принять участие предприятия обслуживающие жилищный фонд города и товарищества собственников жилья.

Знак «Кедровая ветвь» можно получить по номинациям: Лучший пример ведения хозяйственной деятельности с минимальным воздействием на окружающую природную среду; Лучший пример деятельности в направлении формирования экологической культуры населения; Лучший пример соседства с природной территорией.

Заявки по всем конкурсам принимают до 31 августа. Подробности можно получить по телефону 8 (3467) 32-57-94, 32-33-91.