День памяти и скорби в Ханты-Мансийске 22 июня 2021: Жители окружной столицы почтут память погибших

День памяти и скорби в Ханты-Мансийске 22 июня 2021 Фото: Городской информационный центр

Югра присоединится к Дню памяти и скорби. В этом году 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны, именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории страны.

День памяти и скорби в Ханты-Мансийске 22 июня 2021 года пройдет у Вечного огня, в центре Мемориала Славы, в парке Победы. Там "Волонтеры Победы" города зажгли свечи памяти, присоединившись к всероссийской акции.

Жители окружной столицы в 14:15 могут почтить память погибших минутой молчания.

Также в этот день «Волонтеры Победы» проведут ежегодную благотворительную акцию «Красная гвоздика», которая продлится до 14:00. Добровольцы выйдут на Центральную площадь, чтобы напомнить о подвиге Советского народа. Активисты за символический благотворительный взнос будут распространять среди жителей города значки «Красная гвоздика». Все собранные в рамках акции средства фонд «Память поколений» отправит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Принять участие в акции «Красная гвоздика» также можно и онлайн, на сайте деньпамяти.рф желающие могут зажечь свечу, в память о всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Отметим, что 22 июня по всей стране россияне создают свои "огненные картины" из свечей, объединенные общей фразой "ПОМНИМ".