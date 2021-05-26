Выгодные тарифы на связь. В Югре появился новый мобильный оператор

Фото: Пресс-служба Газпромбанка

Самый оптимальный тарифный план, включающий в себя 700 минут звонков и 30 Гб интернета, будет стоить 500 рублей в месяц.

25 мая в Ханты-Мансийском автономном округе начал работать «ГПБ Мобайл». С этого дня SIM-карту оператора можно бесплатно получить в отделениях кредитной организации региона.

Кроме того, клиенты смогут воспользоваться доставкой: выгодные тарифы на связь и интернет можно протестировать, не выходя из дома. При оформлении при себе нужно иметь паспорт. Представитель банка привезет SIM-карту в любое удобное место, а также примет заявление на присоединение к программе лояльности, которая позволит получать скидку на связь до 70%. Но для этого необходимо быть клиентом «Газпромбанка».

Продуктовая линейка мобильного оператора «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно», «Выгодно» и «Всегда». Самый оптимальный тарифный план «Выгодно», включающий в себя 700 минут звонков и 30 Гб интернета, с учетом максимальной скидки может обойтись активному клиенту банка всего в 150 рублей в месяц. Размер скидки зависит от его трат по карте - чем больше траты, тем больше скидка. При этом базовая цена тарифа без скидки составляет 500 рублей в месяц.

Новый мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2 и обеспечивает стабильное качество связи в России и за границей. Протестировать связь можно бесплатно - при подключении абоненты получают 5 гигабайт интернета и 200 минут на 14 дней в подарок, а после первого пополнения счета сумма платежа удваивается. Кроме этого, за переход к оператору «ГПБ Мобайл» со своим основным номером счет абонента пополняется на 1 тысячу бонусных рублей.

В течение 2021 года подключить мобильную связь станет возможно еще в нескольких регионах, таких как Екатеринбург, Новосибирск и Казань.