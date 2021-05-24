Волонтеры Победы и выпускники школ Ханты-Мансийска высадили двести саженцев Фото: МБУ "Молодежный центр"

Двести саженцев молодых деревьев и кустарников различных пород высадили Волонтеры Победы и выпускники школ Ханты-Мансийска.

Международной акции «Сад памяти» прошла сразу после торжественных линеек «Последних звонков». Она призвана увековечить подвиг своих героев, героев школы и в первую очередь всех тех, кто 80 лет назад отправился на фронт со школьной скамьи. В акции участвовали 300 человек, 100 из которых – активисты движения.

«Сад памяти» появился на пришкольном участке школы № 1, которая является одной из старейших в городе и носит имя участника Великой Отечественной войны Созонова Юрия Георгиевича. Около 400 учителей и учащихся школы вступали в ряды Советской Армии, и многие из них дошли до Берлина. Новые деревья появились и в школе №3, в которой уделяют особенное внимание изучению отдельных предметов - ровесница Победы. Она появилась ровно 76 лет назад, в тот год, когда страна одержала Великую Победу. В школе №6 «Сад памяти» высадили в честь Героя Советского Союза, хантымансийца Сирина Николая Ивановича. А в школе №5 акцию посвятили ещё одному югорчанину - Герою Советского Союза Безноскову Ивану Захаровичу. На территории школы №2 высадили 18 деревьев и кустарников. Эта школа – одна из старейших школ города Ханты-Мансийска. В 2021 году она отметила свой 80-летний юбилей. Также сохранить и передать память следующим поколениям решили в школе №8, №4, школе – саду № 7 и Гимназии №1.