Красота под вашими ногами. Примеры преображения участков с помощью тротуарной плитки

Тротуарная плитка нового Завода «Поревит» стала находкой для многих тюменцев и жителей области

Тротуарная плитка нового Завода «Поревит» стала находкой для многих тюменцев и жителей области. Мы хотели бы поделиться с вами красивыми фотографиями, которые показывают, как может преобразиться садовый участок и территория дома в целом. Не зря ее называют тротуарной плиткой нового поколения.

Принципиальные отличия данной плитки — безупречная красота и качество. Производитель дает 10-летнюю гарантию на продукцию и предлагает порядка 2000 вариантов. Уникальные коллекции с имитацией поверхности дерева и камня, а также с градиентными цветовыми переходами, для любителей классики — монохромные цвета и гладкая бетонная поверхность. Такой ассортимент плитки дает возможность реализовать любую идею.

Сегодня важным критерием является экологичность и безопасность материалов. Данная тротуарная плитка полностью отвечает современным требованиям. Для ее производства применяются природные гранит, мрамор и другие минералы и камни. Они украшают верхний слой изделий, создавая фактуру, и красиво блестят на солнце.

Так для мощения данного участка была выбрана плитка «Антик» в форме трапеции в коллекции «Стоунмикс» бело-черного цвета. Она отлично сочетается с фасадом дома, а в солнечную погоду красиво переливается на солнце. Ведь ее верхний слой усыпан крошкой натуральных камней – гранита и мрамора.

Серый цвет плитки – классический, но в форме «Антара» смотрится очень стильно

Классические и привычные размеры плитки 200х200 также пользуются популярностью. Для благоустройства этого дома была выбрана именно форма прямоугольника в коллекции «Гранит», белого и серого цвета. Эти два цвета создают эффект плавных цветовых переходов на всем участке.

Сегодня важным критерием является экологичность и безопасность материалов

Серый цвет плитки – классический, но в форме «Антара» смотрится очень стильно. А рельефный узор на поверхности изделий придает дорожке или тротуару изысканности.

Принципиальные отличия данной плитки — безупречная красота и качество Фото: Предоставлено "КП"

Мы показали вам не все фотографии участков, которые стали еще красивее с тротуарной плиткой нового поколения. Больше фото смотрите на сайте.

Если в 2021 году вы планируете заниматься благоустройством территории своего дома или сада, рекомендуем вам обратить внимание на эту красивую плитку.

Каталог, фото и цены вы можете посмотреть на сайте vibor-plitka.com. Посмотреть образцы продукции в живую вы можете у нашего партнера в Сургуте по адресу: ул. Автомобилистов, 17, а также в Тюмени в офисе продаж Завода «Поревит». Ул. Холодильная, 114.