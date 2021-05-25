Партия «Новые люди» знает, как сделать миллионерами школьников Югры

Фото предоставлено партией «Новые люди»

Еще в 14 лет сегодняшняя студентка третьего курса и бизнесвумен Анастасия Филиппова поняла, что ей очень интересна сфера предпринимательства. Однако приступить к реализации своей мечты она смогла лишь в 20, после обучения предпринимательству. «Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я бы начала зарабатывать сразу после школы. Ведь это так классно: не думать долго куда пойти учиться, а сразу знать где и как ты заработаешь», - уверена Анастасия. Сделать предпринимательство одним из ключевых навыков современного человека - основа нового экономического курса России, считает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Фото предоставлено партией «Новые люди»

Согласно исследованию* предпринимательской активности среди молодых людей, проведенному партией «Новые люди» и Всероссийским центром изучения общественного мнения 60% опрошенных хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей – чтобы их дети стали предпринимателями. Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, основные причины, почему россияне задумываются о предпринимательской карьере, – это независимость, высокий доход, самореализация.

При этом 82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

- Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик -государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует, - отметил Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» не просто предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Именно ее готовы масштабировать на всю страну, сообщил Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела».

- Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями, - говорит Иван Моручков.

Фото предоставлено партией «Новые люди»

О том, что подобные кейсы будут крайне востребованы на местах не сомневаются эксперты:

- Программы по развитию молодежного предпринимательства очень актуальны для Югры. Успешные бизнес-проекты могут стать социальным лифтом для вчерашнего выпускника, они дадут ему не только финансовую независимость, но и возможность для самореализации. В свою очередь российский бизнес заинтересован в свежих идеях, которые продвигают молодые люди, основывая свои стартапы, — говорит предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа, сторонник партии «Новые люди» Владимир Цейтлин.

*Исследование проводилось по заказу партии в апреле 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.