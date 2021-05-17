Жительница Югры отдала мошенникам почти 2,5 миллиона рублей, совершив 160 переводов на разные номера Фото: Татьяна Коркина

Довольно необычная криминальная история приключилась с 38-летней жительницей Сургутского района, что в ХМАО-Югре. На днях женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который прикинулся «сотрудником банка». Как и полагается в таких ситуациях, он сообщил даме, что мошенники якобы пытаются оформить кредит на её имя. Чтобы этого не произошло, нужно оформить встречный кредит и перевести деньги на безопасные счета.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, потерпевшая «клюнула» на уловку мошенников. Не разобравшись, кто с ней на самом деле разговаривает, она согласилась на условия преступников и предоставила данные банковской карты и пароль из смс-сообщения.

- Тем самым, женщина открыла доступ к приложению онлайн-банка. Лжебанкир оформил на женщину потребительский кредит. Потерпевшая отправилась к банкомату, обналичила деньги и в течение четырех часов совершила 160 денежных переводов по 15 тысяч рублей на различные абонентские номера, - рассказали полиции.

Материальный ущерб составил 2 миллиона 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если преступников найдут, им может грозить до десяти лет лишения свободы. Сейчас следователи ищут подозреваемых.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что мошенники придумали новый и весьма изощренный способ обманывать россиян по телефону. Начинает атака традиционным для злоумышленников образом, жертве сообщают о попытке украсть деньги с карты. Кроме того, мошенники придумали новый способ обмана, связанный с работой «на удаленке». Людям предлагают заманчивые вакансии и просят отправить сканы документов.