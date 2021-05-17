Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 мая 2021 14:23

Жительница Югры отдала мошенникам почти 2,5 миллиона рублей, совершив 160 переводов на разные номера

Преступников ищут, а потерпевшая сидит без денег
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жительница Югры отдала мошенникам почти 2,5 миллиона рублей, совершив 160 переводов на разные номера

Жительница Югры отдала мошенникам почти 2,5 миллиона рублей, совершив 160 переводов на разные номера

Фото: Татьяна Коркина

Довольно необычная криминальная история приключилась с 38-летней жительницей Сургутского района, что в ХМАО-Югре. На днях женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который прикинулся «сотрудником банка». Как и полагается в таких ситуациях, он сообщил даме, что мошенники якобы пытаются оформить кредит на её имя. Чтобы этого не произошло, нужно оформить встречный кредит и перевести деньги на безопасные счета.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, потерпевшая «клюнула» на уловку мошенников. Не разобравшись, кто с ней на самом деле разговаривает, она согласилась на условия преступников и предоставила данные банковской карты и пароль из смс-сообщения.

- Тем самым, женщина открыла доступ к приложению онлайн-банка. Лжебанкир оформил на женщину потребительский кредит. Потерпевшая отправилась к банкомату, обналичила деньги и в течение четырех часов совершила 160 денежных переводов по 15 тысяч рублей на различные абонентские номера, - рассказали полиции.

Материальный ущерб составил 2 миллиона 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если преступников найдут, им может грозить до десяти лет лишения свободы. Сейчас следователи ищут подозреваемых.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что мошенники придумали новый и весьма изощренный способ обманывать россиян по телефону. Начинает атака традиционным для злоумышленников образом, жертве сообщают о попытке украсть деньги с карты. Кроме того, мошенники придумали новый способ обмана, связанный с работой «на удаленке». Людям предлагают заманчивые вакансии и просят отправить сканы документов.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ