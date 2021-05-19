В югорской столице организуют городской форум для молодых мам

Мамы Ханты-Мансийска смогут принять участие в городском форуме молодых мам Фото: pixabay.com

Мамы окружной столицы смогут принять участие в городском форуме молодых мам, которое состоится 30 мая и 1 июня.

Для мам организуют разные образовательные площадки: тренды в базовом гардеробе молодой мамы, гипнороды, грудное вскармливание, магическая уборка, секреты легкого родительства. Кроме этого, на форуме пройдет коуч-сессия «Я счастлива или женщина в ресурсе».

- Подобных форумов в нашем городе еще не было, учитывая отзывы молодых мам Ханты-Мансийска, отменять его мы не стали, решив собрать участников на разных площадках, соблюдая меры профилактики, - рассказала Ольга Киприянова, заместитель начальника Управления спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

Тем кто не сможет попасть на форум будет организована онлайн трансляция в официальном сообществе форума в соцсети ВКонтакте.

Мамы смогут получить ответы на интересующие их вопросы и узнать практические советы специалистов. Также в рамках форума состоится фотоконкурс «В ожидании чуда», для участия в котором необходимо подать заявку на форум и в срок до 27 мая направить фотографии молодой мамы в ожидании чуда на адрес электронной почты eventhm@mail.ru.