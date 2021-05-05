«Вся жизнь – Лазурный берег»: в Нижневартовске ко Дню Победы вывесили «флаги Франции»

Фото: Привет, сей час Нижневартовск

Не успел утихнуть скандал с «деревянным» пряником, который на День Победы подарили 94-летнему ветерану из Абатского района Тюменской области, как вспыхнул новый. На этот раз отличились специалисты нижневартовского Дворца искусств, установившие флаги триколора. Правда, не российского, а французского. Соответствующие фотографии опубликовали в местном паблике.

Как известно, флаг Российской Федерации состоит из трех горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. Тогда как флаг Французской республики – из вертикальных полос синего, белого и красного.

- Ля Франсе! Пятая республика! Вся жизнь – Лазурный берег, - шутят местные жители.

На ситуацию с флагами отреагировал депутат Государственной думы РФ Евгений Марков, который призвал уволить ответственных за установку полотен.

- Если врач приходит делать операцию – мы спрашиваем с него результат. Также должно быть с людьми, которые занимались установкой полотен ко Дню Победы в Нижневартовске. Необходимо уволить тех, кто допустил это, — подчеркнул депутат.

По данным администрации Нижневартовска, на самом деле полотна не имеют отношения к чужим флагам. В мэрии разъяснили, что «фотограф намеренно выбрал неправильный ракурс», отсюда и возмущения горожан.

- Человек, который опубликовавший фото в соцсетях, сделал это специально, чтобы все это выглядело как флаг другого государства. Но это всего лишь отдельно расположенные вертикальные полотна цветов российского триколора. Из-за возмущений жителей мы их уже убрали, - пояснили в пресс-службе мэрии. – Установкой конструкции ко Дню Победы занимались специалисты Дворца искусств, которые и должны нести ответственность за неточность.

Непонятные флаги заменили на красные. Фото: Инстаграм nv86_crab

Весь сыр-бор образовался из-за того, что флажки вставлялись в трубки, которые выставлены «квадратом». То есть в двух передних трубках стояли белый и красный флажок, а синий – в задней трубке. Если смотреть с этого ракурса, но возникает ощущение, что цвета перепутали. Однако если смотреть со стороны крыльца, то можно увидеть российский триколор.