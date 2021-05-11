В столице Югры появится новая велодорожка и детская спортивная площадка Фото: pixabay.com

В столице Югры в этом году завершится строительство велодорожки и многофункциональной детской спортивной площадки по улице Коминтерна, 8. Велодорожка, проходящая от улицы Дзержинского до улицы Рябиновой, составит 5,5 км. Там также обустроят три зоны отдыха на пути следования велосипедистов. Сдать объекты планируют в августе.

- Она будет обустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» . В ходе обустройства мы проводим работы по расширению старых тротуаров и установке новых. На велодорожке установим дорожные знаки и разметку, – рассказал начальник отдела благоустройства и природопользования Департамента городского хозяйства Марат Галиуллин.

Многофункциональный комплекс со спортивной площадкой и детской зоной оборудуют по программе «Формирование комфортной городской среды» с применением инициативного бюджетирования.

- В игровой зоне дети смогут заниматься разными видами спорта: баскетбол, волейбол, футбол. Появятся здесь воркаутплощадка, огороженная детская площадка с качелями и горками разных видов, а также зоной для скалолазания. Она будет защищена от осадков, – прокомментировала заместитель директора Департамента городского хозяйства Дилара Харисова.