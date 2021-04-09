Житель Югры выложил видео чудовищных условий проживания детей в одном из поселков округа

В местный паблик ролик был выложен 8 апреля, и за сутки набрал уже более 26 тысяч просмотров. Скриншот видео vk.com/wall-62596804_2224020

Неизвестный мужчина снял видео, на котором показал, как проживает одна из семей поселка Луговского Ханты-Мансийского района. В помещении разбросаны вещи: взрослая и детская одежда, мусор, посуда, пустые бутылки, сковородки, также со стен содраны обои. В одной из комнат, по словам оператора, даже стоит ведро с биотходами.

Среди хлама и мусора ходят дети различных возрастов, будто бы ничего не замечая. Самые старшие нянчатся с младшими и пытаются успокоить тех от плача. Детский крик, судя по всему, вызван чувством голода. Неизвестно, где в этот момент находилась мать и по совместительству хозяйка квартиры.

В местный паблик ролик был выложен 8 апреля, и за сутки набрал уже более 26 тысяч просмотров. Общественность возмутилась таким отношением к детям, в том числе выговор был сделан и самому автору ролика.

«Че снимать, пошел бы еды купил!» - такие комментарии отпускают жители в группе Вконтакте «Типичный Ханты-Мансийск». «Купит он еды, а потом. Дети будут также жить? Дети не только в еде нуждаются, но и во внимании и заботе. А тут нарожала непонятно для чего. Видимо, получать детские пособия и на них жить, при чем для себя», - нашлись и защитники автора ролика.

По словам мужчины, мать детей работает юристом и имеет связи с органами опеки местного поселения. Автор видео призывает городское Управление опеки и попечительства обратить внимание на жилищные условия и принять соответствующие меры.

Видео попало в следственное управление СК России по ХМАО-Югре. На данный момент следователи выясняют, по каким причинам дети были оставлены без присмотра, и почему они проживают в таких жилищных условиях.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение. А пока известно, что семья поставлена на учет, к ней прикреплен социальный работник. Ежедневно женщина связывается по телефону с сотрудниками комиссии, направляет фотоотчет об условиях содержания детей.

- Ситуация находится под контролем. Это видео было снято 20 марта. Сразу после этого отдел опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского района вместе с комиссией по делам несовершеннолетних выехали к семье. На момент проверки мама находилась в трезвом состоянии, дом был убран. Семья получает меры социальной поддержки, продуктовые наборы, канцелярию и одежду, - прокомментировали в комментариях под видео «Югра», официальное сообщество Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.