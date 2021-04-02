В аэропорту Сургута столкнулись два самолета. Фото - Уральское следственное управление на транспорте.

Два самолета столкнулись в аэропорту Сургута. Один из них, ATR-72, с включенным двигателем откатился на воздушной площадке и врезался в другое судно – Як-40.

– По предварительным данным, при техническом обслуживании самолётов у воздушного судна ATR-72, у которого были запущены двигатели, произошло самопроизвольное движение. В результате чего он наехал на ЯК-40, находившийся на стоянке. На момент столкновения пассажиры и члены экипажей отсутствовали, пострадавших нет. Воздушные суда получили механические повреждения, – прокомментировали инцидент в аэропорту Сургута корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Фото - Уральское следственное управление на транспорте.

Чтобы выяснить обстоятельства столкновения, на место происшествия оперативно выезжала следственно-оперативная группа, в том числе и руководитель и следователь Сургутского следственного отдела на транспорте.

В настоящее время специалисты осмотрели место происшествия, прилегающую территорию и сами воздушные суда. Они опросили работников аэропорта и представителей авиакомпаний и изъяли техническую документацию. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото - Уральское следственное управление на транспорте.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в тюменском аэропорту Рощино задержали рейс, который должен был лететь из областной столицы в Ханты-Мансийск. Воздушное судно авиакомпании «ЮТэйр», которое регулярно осуществляет рейсы по данному направлению, вылетело, как и положено, однако из-за неполадок вернулось обратно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени из-за отказа двигателя экстренно сел самолет рейса Москва – Новосибирск

На борту воздушного судна находилось почти двести пассажиров, включая семь детей (подробнее)