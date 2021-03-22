В Югре задержаны три человека по подозрению в подготовке теракта

В Югре задержаны три человека по подозрению в подготовке теракте Фото: Татьяна Коркина

Трое жителей ХМАО-Югры задержаны по подозрению в подготовке теракта в небольшом городке Лянтор Сургутского района. По предварительной информации, уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» возбудили ещё на прошлой неделе.

По данным ТАСС, все трое – жители России, которые живут в Сургутском районе Югры.

Подробностей происшествия пока нет. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре нам сообщили, что информации у них нет и попросили перезвонить в ФСБ. Там, в дежурной части, рассказали, что не в курсе ситуации и попросили перезвонить в пресс-службу.

«Комсомольская правда – Югра» пока не располагает официальными комментариями следователей и регионального УФСБ. В ведомства направлены запросы, мы следим за развитием событий.