"Новые люди" проверили состояние уличного освещения в Югре. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Новые люди исследовали состояние уличного освещения в Ханты-Мансийском автономном округе. Подобные рейды прошли по всей России, акция объединила сотни сторонников партии. При этом Новые люди не просто изучили ситуацию, но и подготовили предложения, как ее улучшить.

Волонтеры в течение нескольких дней общались с местными жителями. Те признаются, что в некоторых местах освещения не хватает. Особенно эта проблема актуальна зимой, когда дороги покрыты снегом и льдом.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

«В ходе исследования, мы проверяли освещенность не только придомовых территорий - в первую очередь мы обратили внимание на дороги возле школ, детских садов, больниц. Ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе далеко не так плоха, как во многих других регионах. Вместе с тем стоит продолжить работу по улучшению системы уличного освещения, например на улицах Губкино, Пушкино, Маяковского. Новые люди уже подготовили ряд предложений», — говорит секретарь регионального отделения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре партии «Новые люди» Алина Киселева.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Зачастую муниципальные власти на вопрос о модернизации систем освещения ссылаются на недостаток средств в бюджете. Эксперты партии «Новые люди» считают, что решать проблему нужно за счет комплексных мер.

«Существует эффективный механизм решения вопроса уличного освещения в городах —государственный (муниципальный) энергосервисный контракт. Он позволяет модернизировать инфраструктуру без затрат из бюджета — за счет экономии, достигаемой в результате применения энергоэффективных приборов освещения. Оплата энергосервисного контракта осуществляется из достигнутой экономии», — поясняет председатель Комитета по Жилищной политике и ЖКХ партии «Новые люди», доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Станислав Шубин.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Второй возможный способ решения проблемы — разрешить предпринимателям устанавливать в темных уголках рекламные конструкции бесплатно. Это неординарное предложение и требует законодательного регулирования.

Существует ещё один путь поиска денег на модернизацию — это оптимизация муниципальных бюджетов. В тех городах и регионах, где у Новых людей есть депутаты в городских думах и региональных законодательных собраниях, этот процесс стартовал.

«Наша задача сегодня не просто критиковать власть по любому поводу, а искать способы сделать жизнь в стране лучше. Поэтому мы ищем новые идеи, проекты и людей, которые хотят менять мир вокруг себя», — так описал стратегию партии «Новые люди» ее лидер Алексей Нечаев.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Справка:

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%. По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.