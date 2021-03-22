Житель Сургута перевел мошенникам более 3,5 млн рублей, оформив кредиты в разных банках. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть управления МВД по городу Сургуту обратился 34-летний местный житель, у которого мошенники похитили более 3,5 миллионов рублей. Как стало известно сотрудникам полиции, накануне мужчине поступил ряд звонков с неизвестных московских номеров.

В очередной раз, дозвонившись до потерпевшего, незнакомец представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что неизвестные оформили на него кредит, а также пытаются осуществить перевод восемь тысяч рублей на посторонние счета. Злоумышленник, манипулируя доверием мужчины, убедил его в том, что есть необходимость оформить зеркальный кредит, тем самым «перекрыть» якобы ранее оформленный.

– Будучи уверенным в достоверности информации, указанной лже-банкиром, сургутянин оформил на себя кредиты в двух банках города, обналичил деньги и перечислил их через банкоматы, расположенные в разных торговых центрах города, на счета банковских карт мошенников. После этого номер телефона, с которого звонил оператор, был недоступен и на звонки не отвечал, а деньги, соответственно, возвращены не были, – рассказали в пресс-службе управления МВД России по Сургуту.

В ведомстве отметили, что в настоящее время разыскивают злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

– Уважаемые югорчане! Полиция просит вас быть внимательными и не терять бдительность. Помните, что сохранность вашего имущества во многом зависит от вас. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 102, – сообщают стражи порядка.