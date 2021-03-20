Остаточное горение газа на Оби после аварии на трубопроводе СИБУРа значительно уменьшилось

Фото: Пресс- служба «СибурТюменьГаз»

«После аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаза» на реке Обь остались единичные очаги возгорания. Специалисты продолжают контролировать процесс очагового выгорания продукта газопереработки на поверхности реки в координации с надзорными ведомствами», - в «СибурТюменьГазе» отметили, что это наиболее безопасный способ утилизации продукции.

На месте также работают эксперты сибирского отделения Российской академии наук, которые изучают экологические последствия пропуска газа на продуктопроводе, собирая новые образцы проб воды и почвы со дна реки. Это поможет узнать, имеется ли в реке компонентный состав углеводородов. Ранее сотрудники СТГ пробурили 136 лунок в радиусе полутора километров от места возгорания, но ни одна проба не показала превышения норматива. 20 марта специалисты РАН исследовали шесть точек, где собрали 24 пробы воды и 6 проб донных отложений.

Еще одно исследование проводится в аккредитованной химической лаборатории научно–исследовательского проектного института АО «НижневартовскНИПИнефть». В образцах пробы воды, взятых 17 марта ниже по течению от продуктопровода, превышений ПДК не выявлено.

В отобранных в 500 метрах выше по течению от продуктопровода пробах специалисты зафиксировали превышение ПДК по углеводородам. Образцы также передадут специалистам РАН для подробного изучения.

Координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов пояснил, что в районе Нижневартовска залегают гигантские запасы углеводородов, которые периодически попадают в воду и почву. Эксперт пояснил, что объем этих выбросов значительно превосходит выбросы во время аварии на продуктопроводе, поэтому ее последствия можно назвать краткосрочными.

«Газ — это просто пузырь «воздуха», который может выйти из воды естественным путем или сгореть, не навредив окружающей среде», - отметил один из руководителей Томского политехнического университета Юрий Ленерт.

Напомним, авария на трубопроводе дочерней компании ПАО СИБУР – «СибурТюменьГаза» произошла вечером 6 марта. После пропуска широкой фракции легких углеводородов возникло возгорание на поверхности реки Обь. Специалисты компании занимаются ликвидацией последствий по программе, согласованной с надзорными ведомствами.