Эксперты: авария на газопроводе Сибура под Нижневартовском имеет краткосрочные последствия

По общему мнению экспертов, потенциальный ущерб при утечке газа значительно ниже, чем при разливах нефти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты считают, что авария на продуктопроводе «СибурТюменьГаза», которая произошла 6 марта, не будет иметь серьезных последствий для экологии региона. Особенно на фоне естественных процессов из-за природных выбросов нефти и газа.

Координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов говорит следующее:

- В районе, прилегающем к Нижневартовску, залегают гигантские запасы углеводородов, и на протяжении всей истории там имеют место природные выбросы нефти и газа. В объеме этих выбросов авария на продуктопроводе в районе Нижневартовска носит локальный характер, и её последствия, на мой взгляд, краткосрочны. То есть природная среда относительно быстро вернётся к нормированному для нефтегазодобывающих регионов состоянию.

Заместитель директора по развитию защиты исследовательской школы химических и биомедицинских технологий национального исследовательского Томского политехнического университета Юрий Ленерт обращает внимание на еще один аспект этого ЧП:

- Опасность при утечке нефти в том, что на воде образуется плёнка, которая несёт опасность для водных обитателей и в целом загрязняет воду. Сбор и утилизации такой нефтяной плёнки — очень затратный процесс. Газ же не может образовывать пленку, это просто пузырь «воздуха», который может выйти из воды естественным путем или сгореть, не навредив окружающей среде.

Согласен с ним и Андрей Иванов, который заявляет, что «авария на продуктопроводе существенно отличается от нефтяных разливов. Перекачиваемый состав — это широкая фракция углеводородов, которая представляет собой смесь газов и газового конденсата. Этот состав практически полностью выгорает. Поэтому имевшее место аварийное возгорание в значительной степени послужило снижению воздействия на окружающую среду. В случае разливов нефти нейтрализовать ситуацию гораздо сложнее». По общему мнению экспертов, потенциальный ущерб при утечке газа значительно ниже, чем при разливах нефти.

В причинах произошедшего и оценке ущерба для окружающей среды будут разбираться специалисты разных ведомств.