«Сибур» приступил к очистке трубопровода через Обь, на котором случилась авария

Аварийно-восстановительное подразделение «СибурТюменьГаза» уже вскрыло и проверило трубу в береговой линии Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что в течение дня начнутся работы по полной очистке от возможных остаточных продуктов газопереработки на продуктопроводе АО «СибурТюменьГаз» в Ханты-Мансийском автономном округе. 6 марта на реке Оби случилась утечка углеводородов, которая привела к кратковременному возгоранию. Для ликвидации последствий сотрудники будут использовать специальный полиуретановый манжетный поршень «Семигор М4».

По данным пресс-службы компании, очистной поршень используется для выполнения специальных операций по удалению и вытеснению из трубопровода рабочей среды. Корпус изготовлен так, чтобы создавать максимальную проходимость по трубопроводу, а четыре мягких манжеты обеспечивают устойчивость при движении и плотность прилегания к стенке. Известно, что вытесненные остаточные продукты утилизируют в специальных амбарах дожига.

Кроме того, на отсеченном участке продуктопровода гидрографы уже успели проанализировать рельеф дна реки с помощью гидролокаторов. Эти данные помогут водолазной группе в составлении программы работ по погружению в акваторию реки Оби. Специалисты погрузятся на дно после согласования программы с экспертами Ростехнадзора и других ведомств.

Сейчас на поверхности реки площадью около 40 квадратных метров можно заметить остаточное горение – так сотрудники АО «СибурТюменьГаз» и надзорные ведомства осуществляют выжиг продукта. Процесс контролируется специалистами и является одним из самых безопасных способов утилизации. В сообщении пресс-службы компании говорится, что аварийно-восстановительное подразделение «СибурТюменьГаза» уже вскрыло и проверило трубу в береговой линии: повреждений продуктопровода не было выявлено.

- Хотя авария и вызвала пожар, но она не привела к загрязнению окружающей среды, - говорит аналитик Rupec Александр Собко.

По его словам, пропанобутановая смесь – легкие углеводороды, которые быстро испаряются. У пропана температура кипения составляет -42 градуса, у бутана – -1 градус.

- Полное их испарение – это вопрос времени и повышения температуры, - подчеркнул эксперт.

На данный момент продолжает работу комиссия по расследованию происшествия, куда входят сотрудники Ростехнадзора с привлечением представителей других надзорных органов. Компания предоставила по запросам необходимые документы в Ростехнадзор, Росприроднадзор, Росрыболовство, прокуратуру, МЧС и МВД.

Ранее СМИ сообщали, что 6 марта на реке Оби случилось возгорание широкой фракции легких углеводородов из-за аварии на продуктопроводе компании «СибурТюменьГаз». Площадь горения составила 1 тыс. квадратных метров.