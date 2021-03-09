В Югре завершили утилизацию углеводородов после пожара на трубопроводе в акватории Оби

Фото: СибурТюменьГаз
В акватории Оби под Нижневартовском утилизировали углеводороды, образовавшиеся после страшного пожара 6 марта. Избавиться от вредных выбросов проще всего можно с помощью сжигания в различных типах печей. Как сообщили на предприятии «СибурТюменьГаз», которому и принадлежит поврежденный газопровод, углеводороды сожгли в так называемых амбарах дожига: такую рекомендацию дала окружная комиссия по ЧС. При этом углеводороды разлагаются до относительно безвредного углекислого газа, и остается зола и шлак.
Правда, кое-где огонь нет-нет, да и выглянет из снега, хотя о пожаре на реке сейчас мало что напоминает о пожаре. Гореть Обь перестала ещё вчера, а то, что успело «вырваться на свободу», утилизировали.
Утилизация углеводородов на Оби. Фото: СибурТюменьГаз
Напомним, пожар на Оби под Нижневартовском произошел вечером, 6 марта 2021 года. Один человек пострадал.
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