В Югре проходит первый региональный конкурс инициативных проектов Фото: управление общественных связей

В этом году проходит первый региональный конкурс инициативных проектов в Югре, который организует «Центр «Открытый регион». В конкурсе принимают участие городские округа и муниципальные районы округа с инициативными проектами жителей, имеющих для них приоритетное значение.

Для оценки инициативных проектов началось онлайн-голосование. Чтобы проголосовать, нужно на официальном сайте конкурса заполнить информацию о себе в личном кабинете и перейти по ссылке к голосованию в региональном конкурсе. Стоит отметить, что разрешается голосовать не более одного раза за каждый из проектов участников конкурса. Народная оценка позволит каждому югорчанину повлиять на то, какой из проектов получит финансирование.

Например от окружной столицы в региональном конкурсе участвуют 2 инициативных проекта: «Сибирское долголетие. Здоровье легким шагом. «Чудеса Родной Столицы» и «Благоустройство территории «Severin парк» 2 этап».

Онлайн-голосование продлится до 21 марта. Победителей конкурса и размер поддержки определит Департамент общественных и внешних связей Югры по результатам итогового рейтинга комиссии.