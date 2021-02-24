Коронавирус в Югре. Последние новости на 25 февраля 2021 года: умерли ещё 2 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 25 февраля 2021 года. На сегодняшний день зарегистрировано и лабораторно подтверждено 50 995 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3028,02 случая на 100 тысяч населения, в том числе за прошедшие сутки выявлено 125 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За сутки на COVID-19 обследованы 1 997 человек. Больше всего случаев ковида за день зарегистрировано в в Сургуте – 30 жителей. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 7 случаев, 18-29 лет – 13 случаев, 30-49 лет – 47 случаев, 50-64 лет – 38, старше 65 лет – 20. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 96 случаев, источник инфекции устанавливается в 25 случаях, 4 случая завозных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

По-прежнему в тяжёлом состоянии находятся 68 пациентов, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Для 2 человек коронавирус оказался смертельным. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 734 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 115 югорчан, за весь период пандемии выздоровели после коронавируса 48 676 жителей округа.

За последние сутки в России зафиксировано 11 749 новых случаев коронавируса. За последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев COVID-19. За весь период выписано по выздоровлению 3 751 562 человека. Всем жителям региона, а особенно тем, кто находятся в группе риска, необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. При ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.