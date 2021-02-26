Коронавирус в Югре. Последние новости на 27 февраля 2021 года: вылечились 207 человек Фото: pixabay.com

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в Югре продолжают появляться новые случаи коронавируса. Так, за минувшие сутки на территории региона зафиксировано 116 новых случаев ковида в18 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 51 233 случая нового коронавируса, что составляет 3042,15 случая на 100 тысяч населения. Больше всего случаев за сутки выявлено в Сургуте - 26 заболевших. Стоит отметить, что за день прошли обследование на COVID-19 1 864 жителя округа. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 8 случаев, 18-29 лет – 10 случаев, 30-49 лет – 45 случаев, 50-64 лет – 35, старше 65 лет – 18. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 113 случаев, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 2 случая завозных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 66 пациентов, 35 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 2 человека за сутки скончались от коронавируса. С марта от COVID-19 умерли 739 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 207 человек, за весь период пандемии выздоровели 49 053 жителя Югры.

Из последних новостей: В Нижневартовске ковид центры уменьшают часы работы. Эпидемиологическая обстановка в городе улучшается;

Также в Нижневартовске поговорили о пандемии, проведя круглый стол «Инфекция, которую мы победим». Во время совещания обсудили вакцинацию и влияние пандемии на психическое здоровье югорчан.

За последние сутки в России зафиксировано 11 086 новых случаев COVID-19. Всего в России выявлено 4 223 186 случаев коронавируса. За весь период выздоровели 3 783 386 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.