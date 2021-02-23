«Выгорел дотла»: житель Покачей погиб в пожаре у себя дома

Так выглядит дом после пожара. Фото: паблик "МЫ Покачи"

В Покачах произошел страшный пожар, унесший человеческую жизнь. Трагедия случилась сегодня, 23 февраля, в частном доме по ул. Мира. Сообщение о возгорании поступило в 14:38. Когда спасатели прибыли на место, дом уже был полностью охвачен огнем. Не теряя ни минуты, они приступили к тушению.

Горящий дом. Фото: паблик "МЫ Покачи"

-Возгорание было локализовано в 15:17. Открытое горение ликвидировано в 15:32. Есть пострадавшие. Для ликвидации пожара от подразделений МЧС России привлекались 8 человек и 2 единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - сообщили в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

Между тем в администрации города сообщили, что хозяин дома погиб.

-Пожар охватил частное строение полностью, дом и имущество в нем спасти не удалось. При пожаре погиб хозяин дома. Причины и обстоятельства трагедии уточняются, - дополнили информацию местные власти.

Дым был виден издалека. Фото: паблик "МЫ Покачи"

Также они призвали всех неравнодушных горожанам помочь семье погибшего. Без крова и личных вещей остались хозяйка дома (1977 года рождения) и ее дочь ( 2003 года рождения, учащаяся политехнического колледжа).

Желающие оказать помощь пострадавшей семье могут обратиться к педагогу колледжа Сафиной Елене Викторовне по телефону: 8 (950) 538-17-02.