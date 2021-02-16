Коронавирус в Югре. Последние новости на 17 февраля 2021 года: вылечились 147 человек Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Югры сообщает: за прошедшие сутки на территории округа выявлено 135 новых случаев коронавирусной инфекции в 18 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 49 960 случаев коронавируса, что составляет 2966,56 случаев на 100 тысяч населения. За минувший день на COVID-19 обследованы 1 251 югорчан. Больше всего случаев заболевания за день зафиксировано в Сургуте – 31 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 14 случаев, 18-29 лет – 9 случаев, 30-49 лет – 47 случаев, 50-64 лет –42, старше 65 лет – 23. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 131 случай, 4 случая завозных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Кроме того, 77 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 41 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса погибли ещё 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 712 человек. За сутки вылечились 147 человек, за весь период пандемии выздоровели 47 507 жителей Югры.

Роспотребнадзор рекомендует надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую необходимо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.

За последние сутки в России зарегистрировано 13 233 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 099 323 случая COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.