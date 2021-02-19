Коронавирус в Югре. Последние новости на 20 февраля 2021 года: вылечились 163 человека Фото: pixabay.com

В Югре продолжают появляться новые случаи заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 135 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. С начала пандемии общее количество заболевших ковидом в Югре достигло 50 355 случаев. За сутки больше всего заболевших зафиксировано в Сургуте – 26 человек. За прошедший день на COVID-19 обследованы 2 802 человека.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 78 пациентов по-прежнему тяжёлое, 47 болеющих подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё для 4 человек COVID оказался смертельным, а за весь период пандемии от коронавируса умерли 722 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 163 человека и это число стабильно выше количества заболевших за день. За весь период пандемии выздоровели после коронавируса 48 015 югорчан.

В Нижневартовском ковидном госпитале пациентка с обширной пневмонией родила ребёнка.

Врачи две недели боролись за её жизнь.

За последние сутки в России выявлено 13 433 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 139 031 случаев заболевания COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.