Коронавирус в Югре. Последние новости на 18 февраля 2021 года: скончались ещё 3 человека Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано и лабораторно подтверждено 131 новый случай коронавирусной инфекции в 19 муниципалитетах. С марта в округе перенесли коронавирус 50 091 человек, что составляет 2974,34 случая на 100 тысяч населения. За сутки на COVID-19 обследованы 2 043 жителей региона. Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Сургуте – 29 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 16 случаев, 18-29 лет – 9 случаев, 30-49 лет – 40 случаев, 50-64 лет –41, старше 65 лет – 25. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 127 случай, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 3 случая завозных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, 43 болеющих подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 3 человека скончались от коронавируса за прошедшие сутки. За весь период пандемии от ковида умерли 715 человек. Но есть и хорошие новости: за день выздоровели 162 жителя региона, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 47 669 северян.

В Югре продолжается стабильное снижение заболеваемости коронавирусом, об этом стало известно на заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, которое провела губернатор Югры.

Стоит отметить, что в в России за последние сутки выявлено 12 828 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 112 151 случай COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.