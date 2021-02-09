Коронавирус в Югре. Последние новости на 10 февраля 2021 года: скончались ещё 4 человека Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Югры сообщает: 49 056 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории региона, что составляет 2912,89 случая на 100 тысяч населения. За сутки зафиксировано 138 новых случаев заболевания коронавирусом в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев заболевания выявлено в Сургуте - 55. За сутки на COVID-19 обследованы 929 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 17 случаев, 18-29 лет – 11 случаев, 30-49 лет – 55 случаев, 50-64 лет – 32, старше 65 лет – 23. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 136 случаев, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, завозных случаев не установлено.

88 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались ещё 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 692 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 190 человек, за весь период пандемии вылечились 46 300 жителей Югры.

В Югорске продолжается вакцинация жителей от COVID-19. Привито уже 420 человек.

За последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 998 216 случаев COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.